Ξεκινούν απόψε, Τετάρτη (3/6, 21:00, EΡΤ ΣΠΟΡ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι τελικοί των play offs Greek Basketball League, με τους «αιώνιους» να συγκρούονται για μία ακόμα φορά, με… φόντο την Κούπα του πρωταθλητή.

Ο Ολυμπιακός έχοντας τον… αέρα πρωταθλητή Ευρώπης και με τον κόσμο στο πλευρό του –ήδη έχει ανακοινωθεί sold out- υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών και θέλει να πάρει τη νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί τη σειρά, διεκδικώντας το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας της ιστορίας του.

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