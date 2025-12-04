Στον «αέρα» βρίσκεται το ματς Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague. Η αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική (21:15, Novasports Prime) απειλείται από την κακοκαιρία Byron, που έχει προκαλέσει προβλήματα στην Αθήνα.

Μπορεί το παρκέ του ΣΕΦ να βρίσκεται σε καλή κατάσταση εν όψει του αγώνα, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση στους δρόμους των γύρω περιοχών.

Οι δυνάμεις της περιφέρειας είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η καταιγίδα και πλέον αναμένονται νεότερες εξελίξεις.