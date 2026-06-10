Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της GBL, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο T-Center (10/6, 21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), τα… ντέρμπι «αιωνίων» συνεχίζονται εκτός των τεσσάρων γραμμών!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ ζητώντας να μειωθούν οι ποινές του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζώκα και του γενικού διευθυντή της Νίκου Λεπενιώτη, ενώ παράλληλα επιδιώκει βαρύτερη ποινή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Συγκεκριμένα, με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους είχαν τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης, ενώ με πρόστιμο 10.000 ευρώ είχε τιμωρηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος κλήθηκε να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη, το οποίο και έπραξε μετά το τέλος του 3ου τελικού, στο ΣΕΦ την περασμένη Δευτέρα (8/6).

Στο μεταξύ, εκδικάζονται από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ οι καταγγελίες του Ολυμπιακού κατά του άμεσου συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ και κατά Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του τρίτου τελικού.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αφορά σε αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Τσενκ Γιλντιρίμ, αφορά σε μια κίνηση που φέρεται να έκανε κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλλει πως ο Τσενκ Γιλντιρίμ φαίνεται στην κάμερα να κάνει κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκε η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά κατά της ΕΡΤ.