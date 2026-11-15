Σε ένα βράδυ που θα θέλει να αφήσει γρήγορα πίσω του, ο Ολυμπιακός έχασε με το ευρύ 100-78 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη του ήττα με 20+ πόντους από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού, έπειτα από 23 χρόνια!

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να κοντράρουν την ορμή και τον επιθετικό πλουραλισμό των κιτρινόμαυρων, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, που έφερε τους Θεσσαλονικείς στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ.

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