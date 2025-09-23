Αν και αρχικά ζήτησε 500.000 ευρώ για να παραχωρήσει στον Ολυμπιακό τον Φρανκ Ντιλικινά, η Παρτιζάν υποχώρησε στις 300.000 ευρώ, όπως μετέδωσε η σερβική ιστοσελίδα «Meririansports».

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα γκαρντ, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, όπως είχε τονίσει και ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, από την Κρήτη το βράδυ της Κυριακής. Έτσι, η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» είναι πιθανό ν’ απαντήσει θετικά.

Το συμβόλαιο του Γάλλου γκαρντ με την ομάδα του Βελιγραδίου δεν περιλαμβάνει όρο buyout, αλλά ο ατζέντης του παίκτη είχε ενημερώσει τους «ερυθρόλευκους» πως η σερβική ομάδα από τη στιγμή που είχε υπογράψει συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές μαζί του το καλοκαίρι, δεν θα έμπαινε εμπόδιο, αφού θα γλίτωνε τα χρήματα του συμβολαίου του.

Όμως, η διοίκηση της Παρτιζάν ζήτησε αρχικά 500.000 ευρώ για να παραχωρήσει στους «ερυθρόλευκους» τον 27χρονο γκαρντ.

Μετά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ατζέντη του Φρανκ Ντιλικινά και το σερβικό σύλλογο, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς «έπεσε» κατά 200.000 ευρώ στις οικονομικές απαιτήσεις της.

Τα χρονικά περιθώρεια στενεύουν για τον Ολυμπιακό ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, αρχικά με το Super Cup στη Ρόδο την ερχόμενη Παρασκευή (26/9) και Σάββατο (27/9) και με τη «διαβολοβδομάδα», με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Ισπανία (Μπασκόνια 30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10). Καθώς δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι σκέφτονται σοβαρά να πουν το «ναι».