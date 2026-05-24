Σε μία άγρια κόντρα μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι και βασικός πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο των υποκλοπών, εξελίσσεται η σοβούσα κρίση στις σχέσεις του επιχειρηματία με το άμεσο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», μπράβος του Βαγγέλη Μαρινάκη χτύπησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με κοντάρι και στη συνέχεια ο γιος του εφοπλιστή πέταξε μπουκάλι στον ανιψιό του πρωθυπουργού.

Όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται εμπλοκή του εισαγγελέα στην υπόθεση και μάλιστα με τη διάσταση του αυτοφώρου, αφού όπως δείχνουν τα πράγματα η εμπλεκόμενη πλευρά του θύματος φέρεται να προσανατολίζεται στην κατάθεση μήνυσης για βιαιοπραγία και όλα τα όλα τα συναφή.

Το συμβάν είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό οπαδικό επεισόδιο.

Μιλάμε για θεσμικά πρόσωπα, τα οποία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, δημοσιογραφική και οικονομική καθημερινότητα της χώρας.

Πρέπει να κληθεί η αστυνομία και να προσαχθούν άπαντές οι εμπλεκόμενοι, αλλιώς είναι φανερό ότι η εικόνα που δείχνει η Ελλάδα σε έναν τελικό Final Four την εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα τιμής για τη χώρα.

Η κόντρα Δημητριάδη – Μαρινάκη καλά κρατεί, από την περίοδο που ο «Τσάρος του Μαξίμου» και ανιψιός του πρωθυπουργού διαχειριζόταν όλες τις απόρρητες υποθέσεις του κράτους ως «δεξί χέρι» του θείου του.

Το θέμα των υποκλοπών ως γνωστόν το έφερε στην επιφάνεια το δημοσιογραφικό consortium του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή το Alter Ego.

Δείτε τα βίντεο της ντροπής: