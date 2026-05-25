Η Ρεάλ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να κάνει δηλώσεις μετά τον τελικό.

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα στον τελικό του Final Four, ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε τη μεγάλη του περηφάνια για την προσπάθεια των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η ομάδα του στάθηκε εξαιρετικά μέσα στο γήπεδο και διεκδίκησε τον τίτλο μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου χάθηκε ένα κρίσιμο τρίποντο ισοφάρισης.

