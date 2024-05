Τεράστιο αγωνιστικό πλήγμα υπέστη ο Ολυμπιακός με τον Μουσταφά Φαλ, ενόψει της τελικής ευθείας των play off στην Basket League.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν!

Ο διεθνής Γάλλος σέντερ τέθηκε λοιπόν νοκ-άουτ όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τα βράδυ της Τρίτης (28/5), με το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει των αγώνων που ακολουθούν (αρχικά με το Περιστέρι στα ημιτελικά), καθότι δεν μπορεί να κάνουν πλέον αλλαγές στους ξένους τους, έχοντας αφήσει εκτός της επτάδας των ξένων τον Μόουζες Ράιτ.

Ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός θα πορευτεί στο υπόλοιπο των play off της Basket League με μοναδικό σέντερ «πρώτης γραμμής» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και μπακ-απ τον Γιώργο Τανούλη, ενώ θεωρείται δεδομένο πλέον πως σε κάποια σχήματα θα «ανέβει» στο «5» και ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Ο Φαλ μέτρησε φέτος 7,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 1,2 μπλοκ ανά 22’33” συμμετοχής σε 36 παιχνίδια της Euroleague, ενώ είχε 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 20 παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

