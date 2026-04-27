Σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο αρχηγός του, Κώστας Σλούκας, τέθηκε νοκ άουτ εν όψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της EuroLeague.

Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, με το διάστημα απουσίας του να παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο πως δεν θα προλάβει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν.

