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O Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την εντυπωσιακή νίκη του Άρη με 100-78 επί του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της GBL.

Ο προπονητής του Άρη στάθηκε στο εξαιρετικό πρόσωπο που έδειξε η ομάδα του σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα με τους ερυθρόλευκους, απονέμοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του και ευχαριστώντας τον κόσμο των κιτρινόμαυρων για την υποστήριξη.

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