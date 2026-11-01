Ιστορικό ήταν το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL για τον Νίκολα Μιλοιυτίνοφ, ο οποίος έφτασε τις 188 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεπέρασε έτσι τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα και πέρασε στην 4η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές ξένων.

Τη δική του ιστορία με τα χρώματα του Ολυμπιακού συνεχίζει να γράφει ο Νπικολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ, έφτασε απόψε τις 188 συμμετοχές στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα και προσπέρασε τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα που είχε σταματήσει στις 187 με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

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