Ο Μόντε Μόρις έφθασε το πρωί της Κυριακής (14/12), στην Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, για τις αναμετρήσεις της Euroleague με την Βαλένθια (16/12, 21:15) και την Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ, ο έμπειρος άσος έχει αγωνισθεί με τα «χρώματα» των Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Ουίζαρντς, Σανς και Πέισερς, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός άσος έμεινε για καιρό στην αγορά των free agents, καθώς μετά από έξι ματς με τους Ιντιάνα Πέισερς από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου, αποδεσμεύθηκε ώστε να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο ο φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Από το 2018 έως το 2023 μέτρησε 10,5 πόντους (39% στο τρίποντο), 2,5 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ κι’ ένα κλέψιμο ανά 25,8 λεπτά σε 339 αγώνες στο NBA.

Στις πρώτες δηλώσεις του επί ελληνικού εδάφους, ο 30χρονος Μόρις, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Νιώθω ωραία που είμαι εδώ. Ξέρω πως υπάρχει μπασκετική κουλτούρα εδώ, έχω εισπράξει ήδη πολλή αγάπη από τους φιλάθλους και τώρα θέλω να μπω στο γήπεδο και να παίξω δυνατά για την ομάδα. Ο κόουτς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, σε έναν παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχα στο Ντένβερ. Ένας floor general, να είμαι επιθετικός και να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους.

Η δουλειά μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πάρω νίκες. Αυτό ήρθα να κάνω και να το διασκεδάσω. Θέλω να απολαύσω την εμπειρία εδώ, μπορεί να μην σκεφθώ καν την επιστροφή στο ΝΒΑ. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό και θέλω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Δεν σκέφτομαι το ΝΒΑ, θέλω να αποδώσω όπως μπορώ εδώ για τον Ολυμπιακό. Μίλησα με τον Ναν, με τον Μήτρου-Λονγκ, με τον Χουάντσο, τον Σρέντερ. Όλοι μου είπαν πως θα λατρέψω το περιβάλλον εδώ.

Μου αρέσει να παίζω για πολύ κόσμο, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά όσον αφορά στο στυλ του παιχνιδιού, θεωρώ πως μου ταιριάζει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Φοράει και τα ίδια χρώματα με αυτά που είχα στο Λύκειο. Θα μπω στην ομάδα λίγο αργότερα από τους υπόλοιπους παίκτες, οπότε θα χρειασθώ λίγο χρόνο για να μάθω την ομάδα.

Όμως θα με δείτε να γίνομαι καλύτερος κάθε ημέρα. Θα παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ κάθε βράδυ. Δεν θέλω να βάλω πίεση στον εαυτό μου. Υπάρχουν διαφορές με το ΝΒΑ, αλλά το παιχνίδι είναι το ίδιο. Θέλω να παίζω με χαμόγελο, να συμμετέχει ο κόσμος και να φέρουμε νίκες».