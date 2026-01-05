Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), έστω και με μικρή καθυστέρηση στην άφιξη της πτήσης του από το Βελιγράδι.

Ο σέντερ που θ’ αλλάξει τις ισορροπίες στην «ερυθρόλευκη» φροντ λάιν και θα δώσει πολύτιμες ανάσες στον κορυφαίο σέντερ μέχρι στιγμή στη σεζόν στη Euroleague, Νίκολα Μιλουτίνοφ, πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.

Η Παρτιζάν έβαλε το ποσό των 430.000 ευρώ στο ταμείο της για να τον αποδεσμεύσει, μέρος του οποίου κατέβαλε και ο ίδιος ο Τάιρικ Τζόουνς… τόσο πολύ ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα του Πειραιά και να διεκδικήσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague που φέτος διεξάγεται στην Αθήνα (24-26 Μαίου).

Φορώντας ένα λευκό jacket φόρμας με το σήμα του Ολυμπιακού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πόζαρε μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την άφιξή του, λίγο μετά τις 16:20.

Ένα μεταγραφικό απόκτημα που ήρθε για να μείνει στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα του Πειραιά.