Ο Δομινικανός γκαρντ Ζαν Μοντέρο βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα και στην προετοιμασία εν όψει της νέας σεζόν.

Ημέρα αφίξεων για τον Ολυμπιακό, που υποδέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», φωτογραφήθηκε μαζί με θαυμαστές του που έσπευσαν να τον υποδεχτούν και στη συνέχεια αναχώρησε με τους εκπροσώπους των ερυθρόλευκων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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