Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα το πρωί, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ. Ο έμπειρος Καναδός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο μετά τις 9:00, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Ο 34χρονος γκαρντ που αποτέλεσε μία μεταγραφή-έκπληξη για τον Ολυμπιακό, αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, δίνοντας μια ακόμη αξιόπιστη και έμπειρη λύση στην περιφερειακή γραμμή.

Με πολυετή παρουσία στο NBA και σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, ο Τζόσεφ έρχεται για να προσθέσει βάθος, οργάνωση και εμπειρία στο ροτέισον των Πειραιωτών, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

