Σε 12 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι εννέα από τις συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία αφορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμη αντίσταση κατά των Αρχών και μια για πλαστή διαπίστευση.

Παράλληλα, προσήχθησαν 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.