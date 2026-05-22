Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό του Final-4 της Αθήνας σήμανε την 10η πρόκριση των Πειραιωτών σε τελικούς της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν θέση στο μεγάλο παιχνίδι της διοργάνωσης, εκεί όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (21:00).

Ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί σε εννέα τελικούς Euroleague, με απολογισμό τρεις κατακτήσεις και έξι ήττες. Μάλιστα, για 8η φορά θα αντιμετωπίσει ισπανική ομάδα μετρώντας μέχρι σήμερα δύο νίκες και πέντε ήττες.

Οι τελικοί του Ολυμπιακού στη Euroleague:

1994: Μπανταλόνα-Ολυμπιακός 59-57

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

1997: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 73-58

2010: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 86-68

2012: Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2017: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 80-64

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης/Βαλένθια