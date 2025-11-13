Eπιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Κίναν Έβανς.

Περίπου ένα 24ωρο μετά τη νέα ρήξη αχιλλείου, την οποία υπέστη, στην επανεμφάνισή του στην Euroleague, μετά από 580 ημέρες αναμονής, βρήκε τη δύναμη και έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη που του δείχνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ».

Παράλληλα έστειλε σύνθημα ανασύνταξης επισημαίνοντας ότι είναι «Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί.

Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω. Κι αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».