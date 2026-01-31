Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του στη GBL, επικρατώντας με 94-71 του Περιστερίου, το απόγευμα του Σαββάτου (31/1), στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Ο Σάσα Βεζένκοβ απουσίασε λόγω τιμωρίας που του επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, μετά το περιστατικό με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο προηγούμενο ματς με τον Κολοσσό στη Ρόδο, με αποτέλεσμα ο Άλεκ Πίτερς να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αμερικανός φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους (4/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Παράλληλα, ντεμπούτο στην Ελλάδα, μετά την εμπειρία του στην Euroleague, έκανε ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος σημείωσε 8 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και είχε 3 λάθη.

