Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και στους συμπαίκτες του το απόγευμα της Παρασκευής, μετά το σχόλιο που έκανε σε ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη ένα επεισόδιο στο «σήριαλ» ανάμεσα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό έγινε αυτή την εβδομάδα, με τον 30χρονο γκαρντ να μένει εκτός αποστολής των ερυθρόλευκων από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), έπειτα από το σχόλιό του που έθεσε και πάλι σε ερωτήματα το μέλλον του στην ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr