Μέσα από ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Euroleague μοιράστηκε την πρώτη γευσιγνωσία του Κόντι Μίλερ ΜάκΙνταϊρ και του Εμπάι Εντιαγέ με την ελληνική κουζίνα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να δοκιμάζουν και να βαθμολογούν τα πιάτα.

Την πρώτη τους συνάντηση με την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα είχαν ο Αμερικανός πλεϊμέικερ και ο Αφρικανός ψηλός, που δοκίμασαν μερικά από τα πλέον γνωστά ελληνικά πιάτα, ενώ στη συνέχεια τα βαθμολόγησαν και μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους.

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