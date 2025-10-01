Ο Τάισον Γουόρντ πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο νικηφόρο παιχνίδι (102-96) των «ερυθρόλευκων» επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια, για την πρεμιέρα της Euroleague.

Μιλώντας για την παρθενική του συμμετοχή με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενόψει του αυριανού αγώνα (2/10) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία, τόνισε: «Μια νίκη είναι πάντα μια νίκη. Είναι σίγουρα ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στη συνέχεια, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να παίρνεις ό,τι μπορείς».

Ερωτηθείς για την πίεση της πρώτης φετινής του συμμετοχής επισήμανε: «Ναι, είχα ένα μικρό άγχος πριν την έναρξη. Μόλις όμως μπήκε το πρώτο μου σουτ, όλα τα υπόλοιπα ήρθαν φυσικά. Από εκεί και πέρα, απλώς ένιωθα το παιχνίδι και προσπαθούσα να βελτιώνομαι κάθε λεπτό που περνούσε».

Σχετικά με τη δική του εμφάνιση και τη συνεισφορά του, ανέφερε: «Προσπάθησα να μείνω στα βασικά μου και να ξεκινήσω από την άμυνα, εκεί είναι η βάση μου. Ακόμα μαθαίνω και προσαρμόζομαι, αλλά όταν παίζω με στόχο και συγκέντρωση, νιώθω ότι αποδίδω καλύτερα. Αν μείνω πιστός σε αυτό, τα υπόλοιπα θα έρθουν».