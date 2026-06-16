Ο Κόρι Τζόζεφ κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να εξελιχθεί σε μία πολύτιμη λύση για τον Ολυμπιακό, συμβάλλοντας στην πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση της EuroLeague και του Πρωταθλήματος. Ο έμπειρος Καναδός γκαρντ βρήκε γρήγορα τον ρόλο του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και από μία επιλογή βάθους στο ρόστερ, μετατράπηκε σε σημαντικό γρανάζι της δεύτερης πεντάδας, προσφέροντας εμπειρία, ηρεμία και λύσεις στην περιφέρεια.

Στους «ερυθρόλευκους» υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να ενεργοποιηθεί η οψιόν που προβλέπεται στο συμβόλαιό του και να παραμείνει στο ΣΕΦ και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το οικονομικό σκέλος δεν αποτελεί ζήτημα, καθώς οι απολαβές του κρίνονται απόλυτα διαχειρίσιμες για τα ταμεία της ομάδας.

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