Ο Τζάστιν Άντερσον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Ντουμπάι BC στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες για την περίπτωση του Αμερικανού φαίνεται να ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός, που δείχνει πλέον να στρέφεται στην εναλλακτική του Σακίλ ΜακΚίσικ.

Με την αγωνιστική δράση να παύει για ένα μικρό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διακοπής για τα «παράθυρα» της FIBA, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός κοιτάζουν στην αγορά για να συμπληρώσουν τα κενά του ρόστερ και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο εν όψει της συνέχειας της σεζόν.

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