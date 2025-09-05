H Εθνική μας αναδείχθηκε νικήτρια (90-86) στη μεγάλη μάχη της με την Ισπανία και τερμάτισε πρώτη στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, υποχρεώνοντας σε ταπεινωτικό αποκλεισμό τον «κακό της δαίμονα».

Στο εν λόγω ματς ο Κώστας Παπανικολάου (11π., 5 ριμπ.) έφτασε τις 168 συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» και μπήκε στη δεκάδα της σχετικής λίστας, πιάνοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη.

Με μήνυμά της στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τον αρχηγό της για την επιτυχία αυτή, εκφράζοντας την περηφάνια και την πίστη της στο πρόσωπό του.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!

2005 Παμπαίδων, 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών

Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας!».