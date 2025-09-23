Στα αποκαλυπτήρια της φανέλας που θα φοράει τη σεζόν 2025/26, προχώρησε την Τρίτη η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ να πρωταγωνιστούν στο σχετικό βίντεο.

Η κεντρική φανέλα της ομάδας είναι η παραδοσιακή ερυθρόλευκη, αλλά με μια μεγάλη κόκκινη και δύο αντίστοιχου μεγέθους λευκές ρίγες στο μπροστινό μέρος.

Όσον αφορά στις άλλες δύο φανέλες της ομάδας, η μία είναι ολόλευκη και η άλλη κατάμαυρη, με κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες αντίστοιχα.

«Ολυμπιακός και GSA με στόχο τον ουρανό! Never quit We are Olympiacos», αναφέρεται στο σύνθημα που λέει ο «Παπ».