Μετά από μεγάλο διάστημα χωρίς να βρεθούν αντίπαλοι, το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό -το βράδυ της Παρασκευής (2/1) για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague- ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί για να ξεκινήσει η νέα μπασκετική χρονιά.

Οι «αιώνιοι» προσέφεραν μια συγκλονιστική μάχη στο Telekom Center Athens, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής με 87-82, καταγράφοντας τη 10η διαδοχική νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό στη διοργάνωση, σε ένα γήπεδο όπου παραμένει αήττητος από το 2019.

