Απίστευτη εκκίνηση έκανε ο Ολυμπιακός στον εν εξελίξει αγώνα του (Novasports Prime) με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, καταφέρνοντας στη λήξη της πρώτης περιόδου να είναι στο +10 (19-29).

Οι Πειραιώτες στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχαν 7/8 τρίποντα, με τον Ντόρσεϊ να είναι on fire έχοντας 16 πόντους με 4/5 εύστοχες προσπάθειες έξω από τα 6.75μ.

Για την ακρίβεια, ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 2/3 δίποντα και 4/5 τρίποντα σε 10 λεπτά συμμετοχής, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην άμυνα της «βασίλισσας».