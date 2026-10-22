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Πιο δικαιωμένος και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε σχέση με τις συλλήψεις και τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ εμφανίστηκε ο Τάκης Τσουκαλάς.
Ο γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού κατά την τελευταία εκπομπή της Θύρας 7 «Άντε Γεια» το γύρισε το έργο που δήθεν είναι εναντίον των Πειραιωτών λέγοντας ουσιαστικά ότι οι συλλήψεις του Λιόλιου και των διαιτητών δικαίωσαν τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι κατά τα λεγόμενα του είχαν… σφαγιαστεί από τους συγκεκριμένους.
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