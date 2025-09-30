Η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 -για πρώτη φορά- ομάδων και των 38 αγωνιστικών στη regular season… αρχίζει σήμερα!

Και μάλιστα η σεζόν 2025-26 αρχίζει με «διαβολοβδομάδα», η οποία βρίσκει τον Ολυμπιακό να δίνει δύο ματς εκτός έδρας στην Ισπανία, κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45), και τον Παναθηναϊκό να έχει δύο διαδοχικά ματς στο μετονομασμένο σε Telekom Center Athens, με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και με την Μπαρτσελόνα (30/10, 21:15).

Εξάλλου, στο Telekom Center Athens, θα ολοκληρωθεί η σεζόν με την ανάδειξη της νέας Πρωταθλήτριας Ευρώπης, στις 24 Μάιου 2026.

Ήδη, από πέρυσι (2024-25)…. κρυφός πόθος των Ελλήνων μπασκετόφιλων ήταν να παρακολουθήσουν έναν ελληνικό τελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Τελικά, παρακολούθησαν τον πρώτο ελληνικό «μικρό» τελικό, με τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να νικά τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Etihad Arena και ν’ ανεβαίνει στον θρόνο.

Φέτος, που το φάιναλ φορ της Euroleague επιστρέφει για πρώτη φορά στην Αθήνα μετά το 2007 (και τότε είχε διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο), δηλαδή 19 χρόνια μετά, κρυφός πόθος είναι ξανά ένας ελληνικός «εμφύλιος» στον τελικό και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος.

Στη γραμμή εκκίνησης, λοιπόν της 26ης επετείου της Euroleague, πρώτης σεζόν με Salary Cap ή πιο σωστά με Competitive Balance Standards (CBS), o Παναθηναϊκός και o Ολυμπιακός, παίρνουν θέση ως φαβορί! Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκαταλέγονται στην ελίτ και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι!

Εν συγκρίσει με την περσινή σεζόν, τα νέα πρόσωπα είναι η Ντουμπάι, η Βαλένθια και η κάτοχος του τίτλου του Eurocup 2024 Χάποελ Τελ Αβίβ με προπονητή των Δημήτρη Ιτούδη των δύο τίτλων Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019). Αποχαιρέτησε τη Euroleague η Άλμπα Βερολίνου.

Απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ, με στόχο να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη διοργάνωση, ενώ ίδιο στόχο έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δοκιμάζεται (21:30) στην έδρα της Μπασκόνια.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι – Παρτίζαν Novasports2

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Novasports3

20:45 Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν Novasports4

21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:45 Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

20:30 Μονακό – Ζάλγκιρις Novasports5

20:45 Φενερμπαχτσέ – Παρί Novasports Prime

21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια Novasports Start