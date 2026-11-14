Σε μία αλλαγή στην εξάδα ξένων της Basket League προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ο Τάιρικ Τζόουνς αντικαθιστά τον Γιαν Μοντέρο, που δεν υπολογίζεται μετά τον σοβαρό του τραυματισμό.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Κυριακάτικο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής (15/11, 17:30). Με αφορμή την απουσία του Γιαν Μοντέρο για το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν λόγω του τραυματισμού του στον μηνίσκο που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, οι πρωταθλητές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία αλλαγή στην εξάδα των διαθέσιμων ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

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