Ο Κόρεϊ Τζόσεφ μίλησε στην κάμερα της Euroleague TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 104-79 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Καναδός γκαρντ, που έκανε ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση με 27 πόντους, 3 ασίστ και 1 ριμπάουντ ρωτήθηκε για την εμφάνισή του αναφέροντας ότι από το ξεκίνημα ένιωθε ότι βρισκόταν σε καλό βράδυ και πως οι συμπαίκτες του συνέχισαν να τον ψάχνουν ενώ συμπλήρωσε ότι διαθέτει καρδιά νικητή και ότι η ομάδα του κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχίσει να παίρνει νίκες.

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