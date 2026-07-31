Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο 27χρονος Σουδανός γκαρντ Μπουθ Γκατς, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Βαλένθια αλλά και του Ολυμπιακού, μετά από τη συμφωνία του με τη Βιλερμπάν νωρίτερα το καλοκαίρι η οποία οδηγείται σε «ναυάγιο», με τα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Λυών.

Οι οικονομικές ατασθαλίες της Βιλερμπάν συνεχίζουν να προκαλούν ένα «κύμα» αποχωρήσεων από τη γαλλική ομάδα, η οποία δεν μπορεί να καλύψει τα συμβόλαια που πρόσφερε αυτό το καλοκαίρι στα μεταγραφικά της αποκτήματα, που με τη σειρά τους αναζητούν κάποιον νέο προορισμό για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη οικονομική ασφάλεια εν όψει της νέας σεζόν.

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