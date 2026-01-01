Για το ντέρμπι «αιωνίων» μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ. «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω», είπε για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (2/1, 21:15, Novasports Prime), στο Telekom Center Athens, για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού μίλησε για:

-Την ιδιαιτερότητα του αγώνα:

«Tο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τους φιλάθλους, τους οργανισμούς, τις ομάδες. Εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε ως ένα ακόμα παιχνίδι, τελειώνει ο 1ος γύρος, θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε για ένα μεγάλο παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να πάμε να παλέψουμε στο 100%.

Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Αλλά με το πρόγραμμα που έχουμε, η νίκη και η ήττα ξεχνιέται στο ίδιο βράδυ. Σίγουρα όμως θέλουμε τη νίκη στο 1000%. Σίγουρα μία τέτοια νίκη δίνει το έξτρα μπουστ, ξέρουμε την ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για μάχη».

-Την προσέγγιση του ματς:

«Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι, σίγουρα όμως το κίνητρο που έχουμε, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, να κερδίσεις εκεί πρέπει να κάνεις το τέλειο μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε ξανακάνει και πάμε πανέτοιμοι γι’ αυτό».

-Τους αγώνες μέσα στις εορτές:

«Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύαμε για το Κάουνας, οπότε έχουμε συνηθίσει. Σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι 2/1».

-Το ματσάρισμα με τον Χουάντσο:

«Ποτέ δε βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα συγκεντρώνομαι στο τι θα κάνω εγώ, έτσι προσεγγίζω τα παιχνίδια».