Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με το Μαρούσι.

Από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκέντρωσης και της συνέπειας σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr