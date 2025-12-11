Λίγη ώρα αφού ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ έπλεξε το εγκώμιό του, ο Σάσα Βεζένκοφ, μίλησε για την επικείμενη «μάχη» με τους Καταλανούς (12/12, 21:30) στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για τη Βαρκελώνη, δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ότι «για να νικήσεις την Μπαρτσελόνα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένα δύσκολο ματς, κλασικό παιχνίδι Euroleague. Οι αντίπαλοί μας θέλουν το παιχνίδι, ειδικά στην έδρα τους, και προέρχονται από μία νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα. Για να νικήσεις, πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια,» είπε αρχικά.

Σχετικά με την αγωνιστική απραξία και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν αρκετό για την προετοιμασία, ο Βεζένκοφ εξήγησε: «Πάντα υπάρχουν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όταν έχουμε πολλά παιχνίδια, λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, ενώ όταν έχουμε λίγα, δεν έχουμε τον ρυθμό των αγώνων. Είμαστε έτοιμοι, φρέσκοι και έχουμε δουλέψει πολύ. Μας λείπει ο Τάισον, θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά όσοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε μια δύσκολη νίκη».

Ερωτηθείς για το πού πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός στο ματς με την Μπαρτσελόνα, απάντησε: «Νομίζω στη φιλοσοφία μας. Να κοιτάμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να κάνουμε καλά, πώς θα επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και πώς θα κινήσουμε την μπάλα».

Για την προσθήκη του Μόντε Μόρις, ο Βεζένκοφ σχολίασε: «Κάθε προσθήκη θα μας βοηθήσει. Τον διάλεξε ο προπονητής μας, μαζί με τον σύλλογο. Δεν έχω τόσο καθαρή εικόνα, θυμόμαστε τι είδαμε 5-6 χρόνια στο Ντένβερ. Θα τον βοηθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι και αυτός θα μας βοηθήσει».

Τέλος, για την απουσία του Τάισον Ουόρντ επισήμανε: «Εννοείται πως θα μας λείψει, αλλά γι’ αυτό έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αρχηγό της ομάδας σ’ αυτή τη θέση (σ.σ. Κώστας Παπανικολάου). Όποτε χρειάστηκε, είναι πάντα εκεί για εμάς. Σίγουρα νιώθουμε μεγάλη σιγουριά μ’ αυτόν στο παρκέ. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα και καλύπτουμε όποιον λείπει».