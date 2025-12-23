Ο Σάσα Βεζένκοφ, σε δηλώσεις του στο περιθώριο της επίσκεψης των παικτών του Ολυμπιακού, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Πειραιά και οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρθηκε στον προσεχή αγώνα της ομάδας του απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, κάνοντας ειδική μνεία στη δυναμική που δίνει στους Ιταλούς η έδρα τους.

Αναλυτικά, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε:

«Είναι πάντα πολύ όμορφο να έρχεται κόσμος να μας δει, να δώσουμε ένα αυτόγραφο στον κόμσο που ίσως είναι πιο δύσκολο αυτό να συμβεί στο γήπεδο. Είναι πολύ όμορφο αυτό, ειδικά αυτές τις ημέρες και μας βγάζει από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα».

Για το τι πρεσβεύουν τα Χριστούγεννα για εκείνον: «Τα Χριστούγεννα είναι ωραία, αλλά πρέπει κάθε μέρα να δείχνεις την ανθρωπιά σου και όλα αυτά που πρεσβεύεις. Έχουμε τους αγώνες, τις προπονήσεις μας, όμως έχουμε και τις οικογένειες και την υγειά μας. Είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί που κάνουμε αυτό που αγαπάμε, θα ήταν αμαρτία να γκρινιάζουμε. Μας αρέσουν τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο».

Για το πόσο σημαντικό είναι που έχει την οικογένειά του μαζί: «Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να έχεις μακριά την οικογένειά σου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλοι την υγειά μας και κοντά τις οικογένειες και τους ανθρώπους μας. Ταξιδεύουμε στις 25 του μηνός, αλλά η οικογένεια και οι άνθρωποι που έχεις δίπλα τους αγαπάς και τους νοιάζεσαι όλο τον χρόνο».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους: «Παίζουμε με μία ομάδα που έχει 6-1 στην έδρα της, έχει κερδίσει πολύ καλές ομάδες και στην έδρα της παίζει πολύ σκληρά. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και για να κερδίσουμε θα πρέπει να δώσουμε το 100%».

Για αυτά που θα ζητήσει ως δώρο από τη νέα χρονιά: «Νομίζω θα ζητήσω υγεία, να είμαστε αγαπημένοι και να υπάρχει λίγο περισσότερη ανθρωπιά σε όλο τον κόσμο».

Για το απαιτητικό πρόγραμμα της Euroleague: «Όπως για εμάς και για όλες τις ομάδες, ξέρουμε το πρόγραμμα, ξέρουμε την Euroleague. Κάθε παιχνίδι είναι μάχη. Πρέπει να δίνουμε το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας».