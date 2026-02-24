Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι μέσα στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας για τις αναμετρήσεις των προ-προκριματικών εν όψει του Eurobasket 2029 ωστόσο δεν θα αγωνιστεί τελικά.

