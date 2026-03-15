Ο Σάσα Βεζένκοφ, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου με 79-71, παραδίδοντας μαθήματα ήθους στο σχόλιό του σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία του φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, και στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού έθεσε τις αυτονόητες ερωτήσεις που δεν θα έπρεπε κανείς να κάνει, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της βίας και υπέρ του αθλητισμού μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι ο ίδιος και όλοι οι αθλητές έχουν χρέος να προστατεύουν τον αθλητισμό, αφού τέτοια περιστατικά δεν συνάδουν με το πνεύμα της συλλογικότητας, καθώς είναι κρίμα, όπως χαρακτήρισε, να χάνονται άνθρωποι στον βωμό της ομάδας τους.

