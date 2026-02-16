Στη μάχη του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ρίχνεται την Τρίτη (20:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ) o Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, με στόχο την πρόκριση στην τετράδα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, σε δηλώσεις του, εν όψει της αυριανής μονομαχίας των Πειραιωτών με την «Ένωση», στάθηκε στην αγωνιστική βελτίωση που έχει παρουσιάσει το συγκρότημα του Σάκοτα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι δεν θα πρέπει κανείς στην ομάδα του να θεωρήσει ότι το ματς με τον «δικέφαλο» θα είναι εύκολο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ:

«Είναι ένας θεσμός, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, προφανώς εμείς και ο Παναθηναϊκός. Θα γίνουν δυνατές μάχες.

Το Final 8 μας έχει διδάξει ότι πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα, μέχρι να φτάσεις στον στόχο σου. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν δίνεις το 100% και νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Ευρωλίγκα και οι άλλες ομάδες όχι, νομίζω είσαι γελασμένος.

Πρέπει να μπεις στο 100%, είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ και κάθε ομάδα θα παίξει για τις πιθανότητές της. Οπότε πρέπει να είσαι στο 100% πνευματικά και σωματικά κάθε μέρα.

Η ΑΕΚ, παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ.σ. Κρις Σίλβα) παρουσιάζεται ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο συσπειρωμένη, έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε.

Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, που για να το κερδίσουμε πρέπει να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας μπάσκετ. Είναι ωραίο που θα δούμε κόσμο από όλες τις ομάδες να είναι μαζί στις κερκίδες, να δώσει ένα όμορφο μήνυμα και ελπίζουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ».