Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στην Μπολόνια το παιχνίδι του Ολυμπιακού (9-7) με αντίπαλο τη Βίρτους (8-9), για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Στο αποψινό ματς ο Μόντε Μόρις κάνει ντεμπούτο με την ομάδα του Πειραιά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, μαζί με τους τραυματίες Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαν και Κίναν Έβανς, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Μπολόνια.

Από την άλλη, για τους γηπεδούχους, μοναδικός απών είναι ο Καρίμ Γιάλοου, αφού ο πρώην «ερυθρόλευκος», Λούκα Βιλντόσα, ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Βίρτους Μπολόνια: Βιλντόσα, Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιάνγκ, Σμαΐλαγκιτς, Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Ντιαρά, Ντιουφ, Ακέλε.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο.

Τα δεκάλεπτα: