Tην απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό της Εθνικής πόλο ανδρών από τον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου εξέφρασε ο Θοδωρής Βλάχος, μετά την ήττα της ομάδας μας με 15-12 από την Ουγγαρία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να επισημαίνει ότι σήμερα η “γαλανόλευκη” έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της στην άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και μας παρέσυρε το σκορ, αλλά τα δύο πρώτα οκτάλεπτα δεν ήταν όπως τα σχεδιάσαμε γιατί δεν κάναμε ούτε μία άμυνα στον παίκτη λιγότερο, ούτε ένα μπλοκ. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που είχαμε σε έναν ημιτελικό που πρέπει να είσαι πολύ καλός σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού. Όσο δεν βγάζαμε άμυνες δεν είχαμε την ψυχολογία να ήμασταν καλοί μπροστά. Σήμερα ήμασταν στο μηδέν σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι της Ουγγαρίας το ξέραμε. Δεν μας αιφνιδίασαν. Αλλά τα καλά σουτ των Ούγγρων έπρεπε να βρουν ένα καλό μπλοκ των Ελλήνων. Δυστυχώς σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό το κομμάτι. Κακώς συνέβη σήμερα, μας στοίχησε 100%. Είδα την κόκκινη κάρτα για ένα τσάλεντζ και μου έβγαλαν κίτρινη μάλλον επειδή διαμαρτυρήθηκα.

Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να μπούμε να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, η άμυνα. Τίποτα δεν έχει χαθεί, έχουμε ακόμη μία ευκαιρία για μετάλλιο. Και σήμερα ήταν ευκαιρία, αν ήμασταν καλύτεροι στην άμυνα το είχαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε πάντως».