Αιχμηρή αναφορά στον Ολυμπιακό έκανε ο Μουράτ Μουρατχάνογλου, σχολιάζοντας σε τουρκική εκπομπή τις ισορροπίες στην κορυφή της φετινής EuroLeague και την εικόνα της Φενέρμπαχτσέ στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Τούρκος σχολιαστής στάθηκε αρχικά στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκτιμώντας πως αυτή μπορεί να εμφανιστεί ακόμη πιο δυνατή απ΄ότι ήταν πέρσι, εφόσον καταφέρει να διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ένταση που παρουσιάζει στα καλά της διαστήματα.

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