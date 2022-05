Επιστρέφει στο Final Four για το τέταρτο τρόπαιο ο Ολυμπιακός

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στο Βελιγράδι. Το Final Four της Euroleague ξεκινάει σήμερα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Μετά από πέντε χρόνια οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν σε Final Four με στόχο να κατακτήσουν για τέταρτη φορά το τρόπαιο.

Αντίπαλός τους στον πρώτο ημιτελικό, που αρχίζει στις 19:00, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές. Η Stark Arena θα θυμίζει σήμερα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Ολυμπιακός με τη βοήθεια του κόσμου θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο αγώνας Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές

Το σερί της Μπαρτσελόνα και τα 10 τρόπαια της Ρεάλ

Στις 22:00 γίνεται το τζάμπολ στο δεύτερο ημιτελικό, τον ισπανικό εμφύλιο, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει στην τρέχουσα σεζόν 5 φορές τη Ρεάλ σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις. Πολυνίκης της Euroleague είναι η Ρεάλ με 10 τρόπαια.

