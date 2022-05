Euroleague: Άρωμα... Hollywood με Έμα Στόουν και Λάνθιμο στο ΣΕΦ

«Ξεχωριστές» παρουσίες βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ, για το Game 5 των πλέι οφ της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό.

Εκτός από τον σταρ του NBA και των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ, που βρέθηκε στις κερκίδες του φαληρικού κλειστού, και η πασίγνωστη χολιγουντιανή ηθοποιός Έμα Στόουν παρακολούθησε την τεράστια νίκη των «ερυθρολεύκων» επί των Μονεγάσκων με 94-88 και την πρόκρισή τους στο Final 4.

Η πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ, συνοδευόμενη από τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, παρακολούθησαν διά ζώσης την αναμέτρηση, δίνοντάς της επιπλέον λάμψη με την παρουσία τους.

Μάλιστα, ο φακός της κάμερας την κατέγραψε τη στιγμή που χειροκροτούσε έπειτα από πετυχημένη επίθεση των Πειραιωτών, φορώντας προστατευτική μάσκα με το έμβλημα του Ολυμπιακού.

That one got the Emma Stone seal of approval 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn