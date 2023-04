Euroleague: ΜVP της 32ης αγωνιστικής ο Γουόκαπ!

Ο Τόμας Γουόκαπ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Aμερικανός άσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκό και κατέκτησε με το... σπαθί το βραβείο του MVP.

Συγκεκριμένα ο Γουόκαπ ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 4 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.



Από εκεί και πέρα οι Βάνια Μαρίνκοβιτς (Μπασκόνια) και Ματίας Λεσόρ (Παρτίζαν) συγκέντρωσαν από 29 βαθμούς.

