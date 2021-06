«Συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Λάιτι για δύο χρόνια»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού έχει μπει ο Ντέιβιντ Λάιτι, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου γκαρντ-φόργουορντ της Βιλερμπάν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Εμιλιάνο Κάρκια, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο, ενώ, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, οι Πειραιώτες θα πληρώσουν και το buyout του στη γαλλική ομάδα, με την οποία ο παίκτης δεσμεύεται μέχρι το 2024.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λάιτι είχε στην Euroleague με τη Βιλερμπάν 11,3 πόντους μέσο όρο.

