Τάιλερ Ντόρσεϊ: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση από οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Με είπαν μαϊμού»

Ρατσιστική επίθεση εις βάρος του κατήγγειλε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά τη νίκη της ομάδας του και το 2-0 στη σειρά των τελικών της Basket League.

Πιο συγκεκριμένα ο άσος του Ολυμπιακού ανέφερε μέσω twitter ότι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον αποκαλούσαν μαϊμού στο ΟΑΚΑ!



«Δεν έχω πει ποτέ τίποτα για τους οπαδούς και ούτε με νοιάζει τι λένε αυτοί, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να συμπεριφέρονται καλύτερα. Δεν μπορεί να αποκαλούν παίκτες μαϊμούδες, έχουν και αυτοί μαύρους αθλητές στην ομάδα τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός.

I never say anything and don’t care what fans say but Pana fans have to do better, can’t be calling players monkeys, you got black players on your own team.