Κοντά στον Κώστα Αντετοκούνμπο ο Ολυμπιακός

Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι αναφέρθηκε, μέσω Twitter, στο… φλερτ των Πειραιωτών με τον 24χρονο άσο, τονίζοντας ότι ο άσος των Λέικερς βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο του Έλληνα παίκτη θα υπάρχει και οψιόν για την αποχώρησή του προς το ΝΒΑ αν υπάρξει κάποια καλή πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

