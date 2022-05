Κορυφαίος προπονητής της φετινής Euroleague o Γιώργος Μπαρτζώκας - «Να παίξουμε για τον Πειραιά»

Κορυφαίος προπονητής της Euroleague για τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, στο Βελιγράδι, όπου την Παρασκευή (19/5) αρχίζει το αγωνιστικό μέρος του Final 4 της κορυφαίας μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο προπονητής του Ολυμπιακού κέρδισε για δεύτερη φορά τον συγκεκριμένο τίτλο.

The 2021-22 Alexander Gomelsky EuroLeague Coach of the Year is Georgios Bartzokas of @olympiacosbc 🏆 👏 pic.twitter.com/QG8ezpbGRF